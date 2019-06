Pogoda na dziś – sobota 29 czerwca. Kolejne upały docierają do Polski. Gorąco na południu

Pogoda na dziś (sobota 29 czerwca). Po dwóch dniach z chłodniejszą aurą kolejne upały już dziś wkroczą do Polski. Gorąco będzie we Wrocławiu. Temperatury wzrosną też w Krakowie i Warszawie. Chłodno w Lublinie.

Pogoda na dziś – sobota 29 czerwca. Upały wracają do Wrocławia. W Gdańsku 23 st. C (PAP/EPA, Fot: PATRICK PLEUL)

Pogoda Warszawa – sobota 29 czerwca

W sobotę ponownie zacznie się ocieplać. Po dwóch dniach wolnych od wysokich temperatur będziemy musieli przygotować się na powrót upałów. Sobota będzie łagodnym wstępem do tego, co czka nas od niedzieli. Rano na termometrach zobaczymy 15 st. C. Po południu temperatura wzrośnie do 23-25 st. C. Odczuwalne będzie nawet 26 st. C. Aury nie pogorszy wiatr. Rano jego prędkość nie przekroczy 15 km/h, a po południu wzrośnie do 23 km/h.

Pogoda Kraków – sobota 29 czerwca

Ciepło i słonecznie będzie dziś również w Krakowie. Mieszkańców miasta czeka jednak rześki poranek. O godzinie 7 rano termometry pokażą tylko 14 st. C. Cieplej będzie po południu. O godzinie 14 słupki rtęci zatrzymają się na 23 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 24 st. C. Spacerowiczom nie będzie dokuczał wiatr. Jego prędkość osiągnie dziś maksymalnie 10 km/h.

Pogoda Wrocław – sobota 29 czerwca

W sobotę do Wrocławia powrócą bardzo wysokie temperatury, ale dopiero po południu. Ranek będzie jeszcze dość chłodny. Dzień będzie słoneczny. Ochłody nie przyniesie wiatr. O godzinie 7 rano termometry pokażą 16 st. C. O godzinie 14 słupki rtęci zatrzymają się na 26. kresce, a temperatura odczuwalna osiągnie 28 st. C. Ochłody nie przyniesie wiatr. Rano jego prędkość osiągnie maksymalnie 5 km/h, a po południu 11 km/h.

Pogoda Gdańsk – sobota 29 czerwca

Mieszkańcy Gdańska po raz kolejny będą mogli cieszyć się bardzo stabilną pogodą. O godzinie 7 rano termometry pokażą 17 st. C. Po południu temperatura wzrośnie o 6 stopni i wyniesie 23 st. C. W ciągu dnia osobom przebywającym poza domem nie powinien dawać się we znaki. Jego prędkość będzie malała z każdą godziną. Rano wyniesie 22 km/h, po południu spadnie do 19, a wieczorem do 18 km/h.

Pogoda Lublin – sobota 29 czerwca