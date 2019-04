Pogoda na dziś – poniedziałek 29 kwietnia. Sprawdź prognozę pogody dla największych miastach w Polsce

Pogoda na dziś (poniedziałek 29 kwietnia) dla kilku największych miast w Polsce. Sprawdzamy, jakiej pogody mogą spodziewać się mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Gdańska.

Pogoda na dziś – poniedziałek 29 kwietnia. (Fotolia)

Pogoda na dziś – 29 kwietnia Warszawa

Prognoza pogody na poniedziałek nie napawa optymizmem. Tydzień rozpocznie się deszczowo i chłodno. Dodatkowo uczucie zimn będzie potęgował silny wiatr

Poniedziałkowy poranek przywita mieszkańców Warszawy temperaturą sięgającą 11 st. C i przelotnymi opadami deszczu. Temperatura odczuwalna o godzinie 7 rano wyniesie zaledwie 5 st. C. Niewielki deszcz może dokuczać do godziny 13. W dalszej części dnia będzie występowało umiarkowane zachmurzenie. O godzinie 14 słupki rtęci wzrosną do 15 st. C, a temperatura odczuwalna wyniesie 10 st. C. Wieczorem na termometrach zobaczymy 13 st. C, a odczuwalne będzie ok. 7 st. C.

Ciśnienie w Warszawie wyniesie dziś 1014 hPa. Nad ranem we znaki będzie dawał się silny wiatr. Do godziny 6 rano jego prędkość może osiągać 25 km/h. W ciągu dnia wiatr osłabnie do 17-19 km/h.

Pogoda na dziś – 29 kwietnia Kraków

Pogoda w poniedziałek w Krakowie przyniesie kolejną falę niskiej temperatury. Zimno będzie od rana do późnego wieczora. O godzinie 7 rano na termometrach będzie można zobaczyć 9 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 5 st. C. Popołudnie przyniesie pogorszenie aury. Słupki rtęci spadną do 8 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie zaledwie 2 st. C. W poniedziałek lepiej nie zapomnieć o parasolu. Synoptycy przewidują opady deszczu przez cały dzień.

Ciśnienie w Krakowie wyniesie dziś 1015 hPa. Prędkość wiatru osiągnie 16-19 km/h.

Pogoda na dziś – 29 kwietnia Wrocław

Parasol może się dziś przydać również we Wrocławiu. Przelotne opady deszczu będą pojawiały się od godziny 13. Na dobre rozpada się o godzinie 17.

Pogoda we Wrocławiu nie zachęci dziś do wychodzenia z domu. Przez cały dzień termometry będą wskazywały 10-11 st. C. Temperatura odczuwalna utrzyma się na poziomie 5-6 st. C, a o godzinie 17 spadnie do zaledwie 2 st. C.

Ciśnienie we Wrocławiu wyniesie dziś 1018-1020 hPa. Siła wiatru przez większość dnia będzie wynosiła 16-18 km/h.

Pogoda na dziś – 29 kwietnia Gdańsk

Pogoda w Gdańsku nie zachwycie wysokimi temperaturami, jednak mieszkańcy będą mogli liczyć na słoneczną aurę. Przelotne opady deszczu ustąpią około godziny 7 rano.

Poranek nie zaskoczy wysokimi temperaturami. Na termometrach zobaczymy 9 st. C, a w ciągu dnia ociepli się maksymalnie do 10 st. C. Niska będzie również temperatura odczuwalna. Rano osiągnie ona 6 st. C, a po południu wzrośnie do 9 st. C.