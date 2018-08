Pogoda na dziś – poniedziałek 13 sierpnia ciepło, ale nie upalnie

Pogoda na dziś zapowiada się bardzo ciepło i słonecznie. Jedynie rano w wielu miejscach będzie chłodno i pochmurnie.

Pogoda na dziś – poranek

Poranek w całym kraju będzie chłodny. W Warszawie odnotujemy około 17 st. C. Podobne temperatury zanotujemy również we Wrocławiu , Szczecinie , Lublinie i na Helu. Najchłodniej będzie w górach. Termometry w Zakopanem wskażą 13 st. C. Najwyższą temperaturą zarówno rano, jak i w ciągu dnia cieszyć się będą mieszkańcy Ziemi Lubuskiej. Około godziny 9 będzie tam 20 st. C. Przed południem chmurzyć się będzie na pomorzu. Od Szczecina do Gdańska występować mogą przelotne opady deszczu. W całym kraju będzie bezwietrznie, a ciśnienie utrzyma się na poziomie około 1013 hPa.

Pogoda na dziś – popołudnie

Pogoda w poniedziałkowe popołudnie przyniesie dużo słońca i wysokich temperatur. W ciągu dnia najchłodniej będzie w okolicach Zatoki Gdańskie. W Trójmieście termometry pokarzą około 24 st. C. Nieco zimniej będzie na Helu – 21 st. C. Czym dalej na zachód tym cieplej. Kołobrzeg – 25 st. C, Szczecin 29 st. C. W centralnej części Polski odnotujemy 29 st. C. Ciepła pogoda na stałe zagościła na Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Termometry we Wrocławiu wskażą 32 st. C., taką samą temperaturę zanotujemy w Zielonej Górze. Nieco chłodniej będzie w Polsce wschodniej. W Białymstoku odnotujemy 27 st. C. Dwa stopnie cieplej będzie w Lublinie. Ładna pogoda utrzyma się również na południu kraju. W Krakowie termometry wskażą 30 st. C. W górach również będzie ciepło - około 26 st. C. Popołudniu wiatr będzie nieco silniejszy niż rano. Jednak jego podmuchy nie będą przeszkadzały w wypoczynku na świeżym powietrzu.