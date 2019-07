Pogoda na dziś – poniedziałek 1 lipca. Ciepło tylko w Warszawie i Krakowie. Załamanie aury nad morzem

Pogoda na dziś (poniedziałek 1 lipca). Ciepły dzień czeka mieszkańców Warszawy i Krakowa. W pozostałych miastach będzie zdecydowane chłodniej. Wypoczywający nad morzem, po ciepłej niedziel będą musieli zmierzyć się z deszczowym początkiem nowego tygodnia.

Pogoda Warszawa – poniedziałek 1 lipca

Po gorącej niedzieli poniedziałek w Warszawie będzie nieco chłodniejszy. Na początku tygodnia będzie ciepło, ale nie upalnie. O godzinie 6 rano termometry pokażą 22 st. C, a temperatura odczuwalna będzie o jeden stopień wyższa. Słonecznie zapowiada się popołudnie. Najcieplej będzie około godziny 14. Termometry odnotują wtedy 26 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 27 st. C. W poniedziałek warto wybrać się na spacer lub wycieczkę rowerową. Słonecznej i ciepłej aurze będzie towarzyszył niewielki wiatr. Jego prędkość osiągnie dziś tylko 17-18 km/h. W godzinach 17-19 trzeba jednak uważać na przelotne burze. Wieczorem może spaść niewielki deszcz.

Pogoda Kraków – poniedziałek 1 lipca

Upały nie dadzą dziś za wygraną w Krakowie. Bardzo ciepło będzie od rana. Już o godzinie 6 na termometrach będzie można zobaczyć 20 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnę 21 st. C. O nawet kilkanaście stopni cieplej będzie po południu. O godzinie 14 termometry pokażą 32 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 35 st. C. Niewielką ochłodę przyniesie wiatr. Jego prędkość przekroczy dziś 20 km/h. Taka aura utrzyma się do wieczora. Około godziny 20 nad Krakowem mogą przechodzić burze, które wielu osobom nie pozwolą zasnąć do późnych godzin nocnych.

Pogoda Wrocław – poniedziałek 1 lipca

Mieszkańcy Wrocławia mogą dziś liczyć na niewielkie ochłodzenie. Dodatkowo na niebie pojawi się umiarkowane zachmurzenie. Słonecznie będzie jedynie wczesnym rankiem. O godzinie 6 rano będzie bardzo ciepło. Termometry pokażą 22 st. C, a temperatura odczuwalna sięgnie 23 st. C. Około godziny 8 rano pojawi się zachmurzenie, które nie ustąpi do końca dnia. Po południu temperatura we Wrocławiu będzie bardzo stabilna. Termometry pokażą 24 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 26 st. C. Nie powinno mocno wiać. Synoptycy przewidują, że prędkość wiatru osiągnie dziś maksymalnie 14 km/h. Wyjątkiem mogą być burze, które nad Wrocławiem pojawią się około godziny 14 i ustąpią dopiero około godziny 22. Padać będzie jeszcze w nocy.

Pogoda Gdańsk – poniedziałek 1 lipca

Początek nowego tygodnia przyniesie zdecydowane ochłodzenie w Gdańsku. Poranek przywita mieszkańców przelotnymi opadami i temperaturą wynoszącą 18-19 st. C. Opady ustąpią około godziny 8 rano. Popołudnie w Gdańsku zapowiada się słonecznie, ale chłodno. O godzinie 14 termometry pokażą 21 st. C, a w najcieplejszym momencie dnia (godzina 17) będą to 22 st. C. Podobne wartości przyjmie temperatura odczuwalna. W Gdańsku może zawiać nieco silniejszy wiatr, który da się we znaki głównie po południu. Jego prędkość osiągnie wtedy 25 km/h.

Pogoda Kołobrzeg – poniedziałek 1 lipca