Pogoda na dziś – piątek 28 czerwca. Ochłodzenie w całej Polsce. W Gdańsku maksymalnie 20 st. C

Pogoda na dziś (piątek 28 czerwca). Po serii upałów mieszkańcy całej Polski mogą odetchnąć. W piątek temperatura nie przekroczy 25 st. C. Chłodno będzie w Gdańsku oraz Lublinie. W wielu miejscach we znaki da się silny wiatr.

Pogoda na dziś – piątek 28 czerwca. Chłodno, ale słonecznie. Z taką aurą rozpoczniemy ostatni weekend czerwca (Fotolia)

Pogoda Warszawa – piątek 28 czerwca

Początek weekendu w Warszawie nie będzie należał do najcieplejszych. Po fali upałów temperatura w stolicy spadnie do zaledwie 22 st. C. Zimno będzie szczególnie rano. O godzinie 6 termometry pokażą 14 st. C, a odczuwalne będzie 13 st. C. Cieplej zrobi się po południu. O godzinie 14 słupki rtęci wzrosną do 22 st. C. Niskiej temperaturze będzie towarzyszył silny wiatr. Synoptycy prognozują, że jego prędkość osiągnie dziś nawet 30 km/h. Piątek będzie słoneczny. Jedynie w godzinach 14-16 może pojawić się umiarkowane zachmurzenie.

Pogoda Kraków – piątek 28 czerwca

Chłodno będzie dziś również w Krakowie. Pogodę pogorszy również spore zachmurzenie. Słońce wyjrzy zza chmur dopiero późnym popołudniem. Najniższe temperatury będą dokuczały rano. O godzinie 6 termometry pokażą jedynie 15 st. C. Po południu ociepli się do maksymalnie 22 st. C. W Krakowie nie powinien dawać się we znaki wiatr. Jego prędkość wyniesie dziś jedynie 10-17 km/h.

Pogoda Wrocław – piątek 28 czerwca

Pochmurnie i chłodno będzie dziś również we Wrocławiu. Temperatura szczególnie rano nie zachęci do wychodzenia z domu. O godzinie 6 termometry pokażą 14 st. C. Zdecydowanie cieplej będzie po południu. O godzinie 14 słupki rtęci zatrzymają się na 22 st. C. Synoptycy prognozują, że do godziny 16 we Wrocławiu będzie umiarkowane zachmurzenie. Przebłysków słońca można spodziewać się dopiero około godziny 17. Spacerowiczom nie powinien dawać się dziś we znaki wiatr. Jego prędkość utrzyma się w przedziale 10-13 km/h.

Pogoda Gdańsk – piątek 28 czerwca

Mieszkańcy Gdańska powinni spodziewać się dziś bardzo słonecznej pogody. Niestety w plażowaniu może przeszkodzić niska temperatura i silny wiatr. O godzinie 6 rano termometry pokażą 16 st. C. Po południu temperatura wzrośnie o 3 st. C. 18 st. C wyniesie dziś temperatura odczuwalna. Podczas popołudniowych spacerów przyda się kurtka. W godzinach 14-19 prędkość wiatru może sięgać 30 km/h. W pozostałej części dnia będzie to 19-23 km/h.

