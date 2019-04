Pogoda na dziś – piątek 26 kwietnia. Sprawdź prognozę pogody dla największych miastach w Polsce

Pogoda na dziś (piątek 26 kwietnia) dla kilku największych miast w Polsce. Sprawdzamy, jakiej pogody mogą spodziewać się mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Gdańska.

Pogoda na dziś - piątek 26 kwietnia. Ciepło i słonecznie w całej Polsce. (Fotolia)

Pogoda na dziś – 26 kwietnia Warszawa

Lato w Warszawie. Pogoda na początku weekendu przyniesie bardzo wysokie temperatury. Po południu termometry pokażą nawet 26 st. C. W piątek ucichnie wiatr, dzięki czemu wypoczynek na świeżym powietrzu będzie przyjemnością.

Już o godzinie 7 rano słupki rtęci wzrosną do 17 st. C, a odczuwalne będzie aż 15 st. C. Po południu warto przejrzeć szafę z letnią odzieżą. O godzinie 14 termometry odnotują 26 st. C. Tyle samo wyniesie temperatura odczuwalna. Osoby planujące wyjście nad Wisłę mogą liczyć na pogodny wieczór. O godzinie 20 temperatura wyniesie 22 st. C.

Ciśnienie w Warszawie osiągnie dziś 1010 hPa. Prędkość wiatru do godziny 10 będzie wynosiła 10 km/h. W kolejnych godzinach podmuchy będą osiągały 17 km/h. Wieczorem wiatr osłabnie do zaledwie 3 km/h.

Pogoda na dziś – 26 kwietnia Kraków

Pogoda w Krakowie po raz kolejny zachęci do wypoczywania poza domem. Ciepło będzie od rana do późnego wieczora. Najwyższych temperatur należy spodziewać się około godziny 14.

O godzinie 7 rano termometry w Krakowie odnotują 14 st. C. Temperatura odczuwalna również utrzyma się na tym poziomie. Rekordy ciepła będą padały po południu. O godzinie 14 słupki rtęci wzrosną do 26 st. C, a odczuwalne będzie 25 st. C. Pogodnie zapowiada się również wieczór. O godzinie 20 termometry odnotują 21 st. C. Temperatura odczuwalna utrzyma się na podobnym poziomie.

Ciśnieni w Krakowie wyniesie dziś 1007 hPa. Wiatr może dawać się we znaki w godzinach popołudniowych. Jego prędkość może wtedy przekraczać 20 km/h. W pozostałej części dnia wiatr nie powinien przekraczać 15 km/h.

Pogoda na dziś – 26 kwietnia Wrocław

Mieszkańców Wrocławia czeka kolejny słoneczny dzień. Pogoda na początku weekendu przyniesie bardzo wysokie temperatury oraz znacznie słabszy wiatr.

Ciepło będzie od rana. O godzinie 7 rano termometry pokażą 14 st. C, a odczuwalne będzie 10 st. C. Najwyższych temperatur należy spodziewać się od godziny 14. Słupki rtęci wzrosną do 25 st. C. Tyle samo wyniesie temperatura odczuwalna. Bardzo ciepło będzie również wieczorem. O godzinie 20 termometry wskażą 23 st. C, a odczuwalne będzie ok. 20 st. C.

Ciśnienie we Wrocławiu utrzyma się dziś na poziomie 1005 hPa. Prędkość wiatru przez cały dzień nie powinna przekroczyć 15 km/h.

Pogoda na dziś – 26 kwietnia Gdańsk

Pogoda w Gdańsku przyniesie dziś wiele chwil ze słońcem. Temperatura na wybrzeżu będzie nieco niższa niż w pozostałej części kraju. Mimo to warto dziś skorzystać ze słonecznej aury i wybrać się na dłuższy spacer.

O godzinie 7 rano termometry pokażą 15 st. C. Podobną wartość osiągnie temperatura odczuwalna. Po południu słupki rtęci nieznacznie wzrosną, osiągając 17 st. C. Taka temperatura będzie towarzyszyła mieszkańcom Gdańska aż do wieczora.

Ciśnienie w Gdańsku wyniesie dziś 1009 hPa. Prędkość wiatru będzie wzrastać z każdą godziną. Rano wyniesie 8 km/h, po południu 17 km/h, a wieczorem nawet 21 km/h.