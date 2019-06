Pogoda na dziś (niedziela 2 czerwca). Słoneczne i bardzo ciepłe zakończenie weekendu

Pogoda na dziś (niedziela 2 czerwca) dla kilku największych miast w Polsce. Sprawdzamy, jakiej pogody mogą spodziewać się mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Gdańska.

Prognoza pogody na niedzielę 2 czerwca. Bardzo ciepło i słonecznie w Warszawie. (iStock.com)

Pogoda na dziś – niedziela 2 czerwca Warszawa

W niedzielę na ulicach Warszawy zagości letnia pogoda. Przez cały dzień do spacerów będzie zachęcało bezchmurne niebo. Zachwycą również bardzo wysokie temperatury. Ciepło będzie już rano. O godzinie 8 termometry pokażą 20 st. C. Po południu słupki rtęci wzrosną do 25 st. C, a temperatura odczuwalna wyniesie nawet 30 st. C. Mimo wysokiej temperatury, aktywność poza domem będzie bardzo przyjemna ze względu na odczuwalne podmuchy wiatru. Po południu ich prędkość osiągnie ok. 17 km/h.

Pogoda na dziś – niedziela 2 czerwca Kraków

Pogoda w Gdańsku również w niedzielę zachęci do podejmowania aktywności poza domem. Na spacer najlepiej wybrać się przed południem. Właśnie wtedy niebo nad Krakowem będzie bezchmurne, a termometry pokażą 18 st. C. Popołudnie przyniesie wzrost temperatur, jednak pojawi się również ryzyko występowania burz. Zagrzmieć może od godziny 14 do późnego wieczoru. Na termometrach będzie można zobaczyć od 22, do 24 st. C. Podobne wartości przyjmie temperatura odczuwalna. Spacerowiczom nie powinien dokuczać wiatr. Rano jego prędkość osiągnie maksymalnie 5 km/h, a po południu wzrośnie do 15 km/h.

Pogoda na dziś – niedziela 2 czerwca Wrocław

Bardzo wysokich temperatur mogą spodziewać się dziś mieszkańcy Wrocławia. Po południu pogoda przyniesie również dużo słońca. O godzinie 8 rano na termometrach będzie można zobaczyć 18 st. C, a temperatura osiągalna wyniesie 19 st. C. Po południu słupki rtęci wzrosną nawet do 25 st. C. Temperatura odczuwalna może sięgnąć 30 st. C. Ochłody nie będzie przynosił wiatr. Jego prędkość nie przekroczy dziś 10 km/h.

Pogoda na dziś – niedziela 2 czerwca Gdańsk