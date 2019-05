Pogoda na dziś – niedziela 12 maja. Sprawdź prognozę pogody dla największych miast w Polsce

Pogoda na dziś (niedziela 12 maja) dla kilku największych miast w Polsce. Sprawdzamy, jakiej pogody mogą spodziewać się mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Gdańska.

Pogoda przyniesie dziś ocieplenie w Krakowie i Warszawie oraz ochłodzenie w Gdańsku i Wrocławiu. (iStock.com)

Pogoda na dziś – 12 maja Warszawa

Pogoda przyniesie dziś w Warszawie dużo słońca i wzrost temperatur. Wiosenną aurę zakłócą burze, które pojawią się około godziny 14.

Spacerowicze z wychodzeniem z domu powinni zaczekać do południa. Rano termometry będą wskazywały 14 st. C, a temperatura odczuwalna wyniesie 9 st. C. Sytuacja poprawi się tuż przed południem. O godzinie 11 termometry pokażą 18 st. C, a godzinę później będzie to już 19 st. C. Podobną wartość osiągnie również temperatura odczuwalna. Ciepła aura utrzyma się do końca dnia. Niestety synoptycy przewidują, że od godziny 14 nad Warszawą przejdą burze, którym będą towarzyszyły opady deszczu.

Ciśnienie w Warszawie wyniesie dziś 1020 hPa. Prędkość wiatru rano wyniesie 8 km/h, a po południu wzrośnie do 17 km/h.

Pogoda na dziś – 12 maja Kraków

Niedziela przyniesie poprawę pogody także w Krakowie. Zamiast zachmurzenia i niskich temperatur, mieszkańcy będą mogli cieszyć się prawie bezchmurnym niebem i nawet 19 st. C. Poranek w Krakowie przyniesie wysoką temperaturę. O godzinie 8 rano termometry pokażą 14 st. C, a odczuwalne będzie 10 st. C. Najwyższe temperatury zostaną odnotowane po południu. Około godziny 13 słupki rtęci zatrzymają się na 19 st. C (odczuwalne 18 st. C). Niestety wraz z wysoką temperaturą mogą pojawić się burze.

Ciśnienie w Krakowie osiągnie dziś 1018 hPa. Wiatr będzie dawał się we znaki od godziny 18. Jego prędkość przekroczy wtedy 20 km/h.

Pogoda na dziś – 12 maja Wrocław

Niedziela we Wrocławiu upłynie pod znakiem deszczu i niskiej temperatury. Najcieplej będzie rano. O godzinie 8 termometry pokażą 8 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 6 st. C. Po południu aura będzie stopniowo ulegać pogorszeniu. Od godziny 12 będzie padał deszcz, a temperatura odczuwalna spadnie do 8 st. C (odczuwalne 5 st. C). Opady ustaną około godziny 17, a temperatura osiągnie wtedy maksymalnie 9 st. C.

Opadom deszczu będzie towarzyszył silny wiatr. Jego prędkość może osiągnąć nawet 25 km/h. Na barometrach będzie można dziś zobaczyć 1020 hPa. Wysokie ciśnienie może wywoływać bóle głowy u wrażliwych osób.

Pogoda na dziś – 12 maja Gdańsk

Pogoda w niedzielę ponownie przyniesie pogorszenie aury. Termometry wskażą dziś tylko 8-9 st. C, a temperatura odczuwalna wyniesie 5-8 st. C. W niedzielę w Gdańsku ponownie mocniej powieje. Do godziny 17 prędkość wiatru będzie osiągała 11-14 km/h. W kolejnych godzinach wzrośnie do 20-23 km/h.