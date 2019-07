Pogoda na dziś – czwartek 11 lipca. Coraz cieplej i słoneczniej. Na południu nawet 26 st. C

Pogoda na dziś (czwartek 11 lipca). Ocieplenie nadciąga. W czwartek słońce pojawi się w całej Polsce. Na południu temperatura może osiągnąć nawet 26 st. C. Nad morzem ucichnie wiatr.

Pogoda na dziś. Ocieplenie w całym kraju (Wikimedia Commons CC BY)

Pogoda Warszawa – czwartek 11 lipca

W czwartek w pogodzie pojawi się szansa na niewielką poprawę. W Warszawie ieplej zacznie się robić dopiero po południu. Ranek zaskoczy chłodem. O godzinie 6 termometry pokażą jedynie 12 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 11 st. C. Z każdą godziną będzie coraz cieplej i słoneczniej. O godzinie 8 rano na niebie pojawią się pierwsze przejaśnienia. Po południu słupki rtęci sięgną nawet 22. kreski. Taką samą wartość przyjmie temperatura odczuwalna. Niestety wraz ze wzrostem temperatury na sile przybierze wiatr. W godzinach 14-19 jego prędkość przekroczy 20 km/h. W pozostałej części dnia będzie to maksymalnie 16 km/h.

Pogoda Kraków – czwartek 11 lipca

Czwartek w Krakowie rozpocznie się deszczowo. Przelotne opady będą występowały do godziny 10, później nad Krakowem mogą przejść burze. Rano nie zachwyci również temperatura. O godzinie 5 rano termometry pokażą 13 st. C, a odczuwalne będzie 11 st. C. Grzmieć przestanie około godziny 14. Zza chmur wyjrzy wtedy słońce, a temperatura wzrośnie do 20 st. C. Pogodna aura utrzyma się do końca dnia. Czwartkowe popołudnie będzie dobrą porą na aktywność poza domem. Oprócz przyjaznej temperatury spacerowiczom i biegaczom we znaki nie powinien dawać się wiatr. Jego prędkość przez większość dnia nie przekroczy 20 km/h.

Pogoda Wrocław – czwartek 11 lipca

Ciepło i słonecznie zapowiada się dziś popołudnie we Wrocławiu. Zanim jednak zza chmur wyjrzą pierwsze promienie słońca, warto będzie pamiętać o bluzie lub kurtce. O godzinie 5 rano termometry pokażą 14 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie jedynie 13 st. C. Przezorni powinni zabrać również parasole. Przelotny deszcz może pojawić się w godzinach 8-10. Słońce na wrocławskim niebie pojawi się około godziny 11. Termometry najwyższą temperaturę odnotują około godziny 15. Słupki rtęci zatrzymają się wtedy na 25 st. C, a odczuwalne będzie 26 st. C. Dodatkowo we znaki nie powinien dawać się wiatr. Jego prędkość osiągnie dziś maksymalnie 16 km/h.

Pogoda Gdańsk – czwartek 11 lipca

Słońce zza chmur wyjrzy dziś również w Gdańsku. Pogodnie będzie już o 5 rano. Niestety wraz z pojawieniem się słońca nie wzrosną temperatury. O godzinie 5 rano termometry odnotują 13 st. C, a odczuwalne będzie 11 st. C. W ciągu dnia słupki rtęci wzrosną o kilka stopni. Najcieplej będzie około godziny 14. Termometry pokażą wtedy 18 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 17 st. C. Po wielu wietrznych dniach czwartek przyniesie spokojniejszą aurę. Synoptycy prognozują, że prędkość wiatru nie powinna dziś przekroczyć 20 km/h.

Pogoda Kołobrzeg – czwartek 11 lipca

Czwartek zapowiada się słoneczniej również w Kołobrzegu. O plażowaniu będzie można jeszcze zapomnieć, ale spacerowanie brzegiem Bałtyku może okazać się dobrym pomysłem. O godzinie 7 rano termometry pokażą 15 st. C, a temperatura odczuwalna wyniesie 14 st. C. Poranek będzie pochmurny. Słońce pojawi się dopiero około godziny 11. Najcieplej będzie dziś w godzinach 13-17. Temperatura osiągnie wtedy 17 st. C. Optymizmem napawają również prognozy dotyczące wiatru. Jego prędkość nie powinna dziś przekroczyć 15 km/h.