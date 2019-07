Pogoda na dziś. Bezlitosny upał w głębi kraju. Nad morzem zdecydowanie chłodniej

Pogoda. Upały dadzą się dzisiaj we znaki w całym kraju. Wyjątkiem będzie wybrzeże, gdzie termometry odnotują maksymalnie 26 st. C. Po południu w wielu miejscach pojawią się burze.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Pogoda na dziś. Upał i burze nawiedzą Polskę w niedzielę 28 lipca (flickr.com)

Upalna pogoda w Warszawie. Odczuwalne nawet 35 st. C

Tak gorąco w Warszawie nie było od dawna. Upał będzie dawał się we znaki od rana. Już o godzinie 6 termometry odnotują 21 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 22 st. C. Rekordy ciepła będą padały po południu. O godzinie 13 słupki rtęci zatrzymają się na 30 st. C, a w kolejnych godzinach wzrosną jeszcze o dwie kreski. Temperatura odczuwalna po południu wyniesie 33-35 st. C. W tych warunkach warto pamiętać o piciu dużej ilości wody, a popołudniowe spacery lepiej przełożyć na inny dzień lub późniejsze godziny. Upał pomoże przetrwać wiatr. Jego prędkość osiągnie dziś maksymalnie 20 km/h.

Pogoda nie da odetchnąć w Krakowie

Upał w niedzielę dotrze również do Krakowa. Po ciepłej nocy wysokie temperatury dadzą się we znaki również rano. Już o godzinie 7 słupki rtęci zatrzymają się na 20. kresce. W kolejnych godzinach temperatura będzie szybko rosła. Największy upał prognozowany jest na godzinę 14. Termometry pokażą wtedy 33 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie nawet 36 st. C. Gorąca aura utrzyma się do końca dnia. Niewielką ulgę w upale może przynieść wiatr. Jego prędkość osiągnie dziś maksymalnie 18 km/h.

Pogoda. Kolejna fala upałów we Wrocławiu

Mieszkańcy Wrocławia nie odpoczną od upałów nawet na chwilę. Już od rana słupki rtęci będą przekraczały 20. kreskę, a ciepły poranek będzie zaledwie wstępem do piekielnego żaru, który wyleje się na ulice miasta po południu. W południe termometry pokażą 30 st. C. W najgorętszym momencie dnia wartość ta wzrośnie do 33 st. C. Bardzo wysoka powinna być również temperatura odczuwalna. Może ona sięgnąć nawet 36 st. C. Późnym popołudniem nad Wrocławiem pojawią się burze. Grzmieć i padać będzie do końca dnia. Uczucia chłodu nie przyniesie dziś wiatr. Jego prędkość na krótko osiągnie 19 km/h. Przez większość dnia będzie to 14-16 km/h.

Pogoda. Ciepła, ale nie upalna aura w Gdańsku

Wszystkie osoby, które marzą o ucieczce od upałów, powinny wybrać się nad morze. W Gdańsku rano termometry pokażą 18 st. C. Po południu wartość ta wzrośnie do maksymalnie 25 st. C. W najcieplejszym momencie dnia temperatura odczuwalna osiągnie 26 st. C. Spacerom brzegiem morza będzie towarzyszył umiarkowany wiatr. Jego prędkość osiągnie dziś 20-22 km/h. Od Godziny 20 w Gdańsku może dawać się we znaki burza.

Pogoda. Pochmurna niedziela w Kołobrzegu

W Kołobrzegu prognozowane są dziś nieco wyższe temperatury. Niestety dzień będzie pochmurny, przez co warunki do plażowania nie będą najlepsze. O godzinie 6 rano termometry odnotują 19 st. C. Podobną wartość przyjmie również temperatura odczuwalna. Po południu słupki rtęci wzrosną do 23-26 st. C, a temperatura odczuwalna wyniesie nawet 27 st. C. Niestety w najcieplejszym momencie dnia (około godziny 17) na niebie pojawią się burzowe chmury. Padać i grzmieć będzie do końca dnia. Na niedzielę prognozowany jest niewielki wiatr. Jego prędkość nie przekroczy 15 km/h.

Pogodę na 28 dni możecie sprawdzić na pogoda.wp.pl