Pogoda. Mglisty poranek i pochmurny dzień

Czwartkowy poranek przyniesie lokalne mgły, które mogą ograniczać widzialność nawet do 100 m. Kierowcy i piesi muszą zachować szczególną ostrożność na drogach.

Najgorsza sytuacja panować będzie na wschodzie i w centrum kraju. IMGW wydał alerty pierwszego stopnia (najniższe w trzystopniowej skali - przyp. red.) dla siedmiu województw. Ostrzeżenie przed mgłą do godz. 7 obowiązywać będzie: we wschodnich powiatach Wielkopolski, na Mazowszu oraz w woj. łódzkim.

Pogoda. Uwaga na mgły!

Dłużej, bo do godz. 9 mgły utrzymają się w woj. lubelskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim.

Temperatura maksymalna od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.