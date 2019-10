Pogoda. "Lisbeth" wpompuje do Polski południowe powietrze. Będzie wyjątek

WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Pogoda. Zgodnie z wcześniejszymi prognozami zarówno w sobotę, jak i w niedziele pogodę w Polsce zacznie kształtować pogodny wyż znad Morza Czarnego o nazwie Lisbeth. Z południa zacznie pompować ciepłe powietrze znad Morza Śródziemnego. Wyjątek, ale tylko w sobotę, stanowił będzie wąski pas północnej Polski, gdzie mieszkańcom da się we znaki niż znad Rosji o nazwie Quentino. Pogoda. Jak prognozują dla Wirtualnej Polski, w sobotę za sprawą rozrastającego się wyżu Lisbeth na przeważającym obszarze będzie pogodnie i słonecznie. Jednak jeszcze w całym kraju powieje nieco silniejszy południowo-zachodni wiatr, który w porywach dochodził będzie do 50 km/h. Obniży to temperaturę odczuwalną. Będzie to jednak jedyna bolączka sobotniej, pogodnej i słonecznej aury. Niestety w sobotę, zdecydowanie mniej szczęścia do pogody będą mieli mieszkańcy pasa północnego rozciągającego się od Zachodniopomorskiego po Podlasie, gdzie nadal będzie się mocniej chmurzyć i w zasadzie przez cały dzień pokropi słaby deszcz lub mżawka. Jednak już w niedzielę wiatr osłabnie, front znad północnej Polski ulegnie rozmyciu i już nad obszarem całego kraju bez wyjątków pogodą zacznie zarządzać pogodny wyż o nazwie Lisbeth znad Morza Czarnego. Nie tylko przyniesie nam zdecydowaną poprawę pogody, ale sprawi, że i temperatura wystrzeli w górę. Pogoda na weekend. Temperatura Weekend będzie bardzo ciepły, bo na przeważającym obszarze kraju temperatura w najcieplejszym momencie dnia wahać się będzie pomiędzy 20. a 22. kreską. Jeszcze cieplej będzie w niedzielę na południowym-zachodzie. Temperatura dobije tam do 23-25 stopni. Niestety, podczas weekendu chłodniej będzie w pasie północnej Polski. W sobotę chmury i opady sprawią, że temperatura wahać będzie się tylko w okolicach 12-15 stopni, ale już w niedzielę, kiedy pojawi się słońce, podskoczy do 18-20 stopni. W wielu miejscach temperatura przekroczy 20 stopni, a w słońcu będzie jeszcze o kilka kresek więcej. Sprawdź prognozę pogody dla swojego regionu na pogoda.wp.pl. Pogoda na przyszły tydzień Ładna, słoneczna i ciepła, jesienna aura utrzyma się minimum do środy. Na brak słońca nie powinniśmy narzekać, a temperatura oscylować będzie wokół 20 stopni. Dopiero od środy przez kilka dni z zachodu zaczną do nas docierać nieco chłodniejsze i wilgotne masy powietrza atlantyckiego i temperatura spadnie o kilka kresek do 14-17 stopni. Zacznie dominować zmienna aura. Będzie trochę chmur, trochę słońca i od czasu do czasu popada przelotny deszcz. Pogoda. Prognoza długoterminowa dla Gdańska pogoda.wp.pl Podziel się Pogoda. Prognoza długoterminowa dla Giżycka pogoda.wp.pl Podziel się Pogoda. Prognoza długoterminowa dla Warszawy pogoda.wp.pl Podziel się Pogoda. Prognoza długoterminowa dla Wrocławia pogoda.wp.pl Podziel się Pogoda. Prognoza długoterminowa dla Zakopanego