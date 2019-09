Pogoda. Ex-Humberto nadciąga nad Polskę. Zmiana w prognozach

Pogoda zmusi nas do zmiany ubrań. W nocy do Polski zacznie napływać wilgotne powietrze znad Atlantyku. Nad Europę przynosi je niż związany z huraganem Humberto. Przybędzie chmur i codziennie będzie padać - co najmniej do niedzieli.

Pogoda. Strefa opadów najpierw obejmie zachodnie regiony, a później przesunie się na wschód (Twitter.com/ventusky/screen)

To ostatnie godziny, kiedy pogodę nad Polską kształtuje rozległy układ wysokiego ciśnienia. We wtorek po południu przelotnie popada jedynie na zachodzie Polski. Termometry na przeważającym obszarze Polski wskażą od 19 do 22 st C. Chłodniej będzie tylko na północnym wschodzie i na wschodzie 14-18 st. C.

W nocy z wtorku na środę czeka nas już stopniowa przebudowa pola barycznego. Wyż osłabnie, a z zachodu coraz wyraźniej zacznie się zaznaczać ośrodek niżowy, który znad Atlantyku przemieszczał się będzie nad Morze Północne i północną Skandynawię - wyjaśniają w prognozie dla Wirtualnej Polski synoptycy biura Cumulus.

Układ niskiego ciśnienia to pozostałość po huraganie Humberto, który niedawno pustoszył Bermudy. Teraz nie jest już tak groźny. Niżowi towarzyszyć będą jednak nasuwające się zachodu kolejne fronty atmosferyczne.

twitter.com/wetterpate.de/screen Podziel się

Pogoda. Zmiana i front za frontem z zachodu

Od środy do końca tygodnia czeka nas więc przewaga chmur z opadami deszczu, a miejscami zagrzmi. Nadal jednak będzie dosyć ciepło. Co ważne, wraz ze wzrostem zachmurzenia ocieplą się noce, ale miejscami nad ranem może być bardzo zimno.

W środę najcieplej będzie w pasie środkowym, gdzie termometry wskażą do 20-21 st. C. W pozostałej części kraju już tylko od 15 do 18 st. C. W czwartek temperatura dość wyrównana: od 17 do 20 st. C, choć na północnym wschodzie będzie chłodniej, bo zaledwie 13-16 st. C.

Pogoda. Wyjątkowy piątek na wschodzie

Wśród pochmurnych dni wyjątek stanowić będzie tylko piątek i to tylko we wschodniej Polsce. Pomiędzy kolejnymi strefami frontowymi będziemy mogli liczyć tam na pogodne niebo ze sporą ilością słońca.

W piątek i dwa dni weekendu temperatura na przeważającym obszarze kraju wahać się będzie pomiędzy 17 a 20 kreską. Chłodnej będzie w niedzielę tylko na północy Polski (14-16 st. C). Kolejny tydzień zapowiada się jeszcze bardziej deszczowo.

