Pogoda da nam się we znaki. Zimny wiatr i opady śniegu

Informacje ws. pogody na najbliższe kilkanaście godzin przekazała Małgorzata Tomczuk, synoptyk IMGW. Warunki na zewnątrz będą podobne do tych, jakie doświadczyliśmy we wtorek. Zwiększą się jednak opady deszczu.

- Na zachodzie kraju przelotne opady, a na wschodzie prognozowane są duże opady deszczu, deszczu ze śniegiem. Na Podkarpaciu i w Małopolsce będzie natomiast więcej śniegu. Mazury, Suwalszczyzna, Podlasie, Mazowsze, Kielecczyzna i Śląsk to tereny, w których występować będzie deszcz ze śniegiem, a okresami sam śnieg - przekazała synoptyk.

Deszcz pojawi się też w woj. pomorskim, wielkopolskim, oraz kujawsko-pomorskim. W niektórych rejonach spadnie też śnieg. - Na nizinach będzie to przyrost od 1-3 cm pokrywy śnieżnej, na pograniczu Lubelszczyzny może być 4-5 cm, a na Podkarpaciu dochodzić może do 10 cm. W górach i obszarach podgórskich spodziewamy się do 15 cm śniegu i ten śnieg ma szanse się utrzymać - podała Tomczuk.