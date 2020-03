Pogoda. Czeka nas dotkliwe ochłodzenie. Szykuj ciepłe kurtki! Nawet -7°C. Kiedy Powrót wiosennych temperatur?

Skąd zmiana pogody?

Winny ochłodzenia będzie ogromny wyż zalegający aktualnie nad wschodnim Atlantykiem, który w sobotę przesunie się nad Skandynawię. Dodatkowo zasięgiem obejmie całą Europę Środkową. Wyż przy współpracy z niżami znad Rosji sprowadzi do Polski lodowate powietrze arktyczne. Przygotujmy się zatem na arktyczny, miejmy nadzieję, ostatni podmuch zimna.

Piątek z chmurami i deszczem, sobota z rozpogodzeniami. Idzie uderzenie zimna!

W niedzielę napływać będzie prosto z północy zimne powietrze arktyczne. Na ogół sporo pogodnego nieba, jedynie na Podhalu deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Opady będą niewielkie. Zimno, 2°C na Górnym Śląsku, w Małopolsce, Podkarpaciu, wschodzie i południu Mazowsza oraz Podlasiu, 3 °C na Pomorzu Gdańskim, Warmii i Mazurach, Kujawach. Cieplej na Dolnym Śląsku, na Opolszczyźnie do 4-5°C. Poranki od niedzieli do środy przyniosą w całej Polsce spadek temperatur od -7 °C na wschodzie, -5 °C w centrum do -3 °C na zachodzie.