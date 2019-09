Pogoda. Będzie lało w całej Polsce. Po południu burze

"Zachmurzenie" - tak jednym słowem można opisać pogodę, która czeka nas w ten weekend. Nad krajem przechodzić będą też przelotne burze. Najmocniej popada na północy.

Pogoda w weekend raczej nie będzie zachęcać do aktywności na zewnątrz. Mimo dużego zachmurzenia, będzie jednak dość ciepło. W sobotę w ciągu dnia termometry wskażą od 15 do 20 stopni. W Warszawie pokażą maksymalnie 18 kresek. Najcieplej na południu - do 20 st. C.