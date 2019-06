Pogoda – Alert RCB dla 12 województw. Wysłano SMS-y z ostrzeżeniem przed burzą

Pogoda – Alert RCB. Mieszkańcy 12 województw otrzymali wiadomości SMS ostrzegające przed burzą i silnym wiatrem.

Pogoda – Alert RCB dla 12 województw

W czwartek, 13 czerwca Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało wiadomości SMS do mieszkańców 12 województw o następującej treści:

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzą i gradem obowiązują przez cały dzień, aż do późnych godzin wieczornych, a nawet północy. Wiadomo, że komunikaty wydano dla województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, łódzkiego, opolskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego oraz południowo-wschodnich obszarów Wielopolski.

Alert RCB – jak chronić się przed burzą?

Przypominamy, że w czasie burzy nie powinno się przebywać na otwartej przestrzeni ani kryć pod drzewami. Osoby będące poza domem powinny niezwłocznie poszukać bezpiecznego schronienia, najlepiej w budynku lub (jeżeli jesteśmy w podróży) w samochodzie. Silny wiatr może doprowadzić do uszkodzenia linii energetycznych, dlatego dziś możemy spodziewać się przerw w dostawie prądu.

Alert RCB to system, który ostrzega przed zagrożeniami za pośrednictwem wiadomości SMS. Został uruchomiony w 2018 i na mocy umowy z operatorami wysyła krótką, darmową wiadomość tekstową do osób znajdujących się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej, zagrażającej życiu. Po otrzymaniu SMS-a należy zastosować się do umieszczonych w nim zaleceń.