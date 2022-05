Podziemne korytarze i ogromne hale. Wielka zagadka II wojny światowej

1943 rok to czas, kiedy wojska niemieckie zaczęły mieć problemy. III Rzesza przestawała być potęgą. Hitler potrzebował czegoś, co może odmienić losy wojny, a wielki projekt "Riese" miał być właśnie takim ratunkiem – ratunkiem, którego nie zdołano zrealizować do końca. Ponieważ obiekty niemieckie coraz częściej były bombardowane, powszechną praktyką stawało się przenoszenie produkcji pod ziemię. Jedna z hipotez głosi, że Osówka miała być wielkim zakładem produkcyjnym. To tam miała powstawać broń, być może rakiety V1 i V2, a może nawet broń atomowa, bo w pobliżu Osówki znajdowała się kopalnia uranu.