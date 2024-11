Podszedł do auta i zaatakował. 29‑latek zadał cios nożem

Do brutalnego ataku doszło w niedzielę, 17 listopada, około godziny 4 rano, w okolicach łódzkiego aquaparku. 29-letnia kobieta spotkała się tam ze znajomym. Kiedy siedzieli w samochodzie, podszedł do nich nieznajomy mężczyzna. - Kobieta zauważyła nóż w jego ręce - przekazywała aspirant Kamila Sowińska z łódzkiej komendy miejskiej.

Między napastnikiem a 27-letnim znajomym kobiety doszło do szamotaniny. - Napastnik wyciągnął mężczyznę z wnętrza pojazdu, a następnie zaatakował go, zadając cios ostrym narzędziem w twarz. Pokrzywdzony, próbując się bronić, użył wobec agresora gazu pieprzowego, dzięki czemu udało mu się od niego uwolnić - dodała asp. Sowińska. Poszkodowany trafił do szpitala, a zgodnie z informacjami policji zadany cios realnie zagrażał jego życiu.