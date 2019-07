Podlasie. Śmiertelny wypadek na obwodnicy Suwałk. Nie żyje dwóch mężczyzn

Przed południem na trasie w kierunku Augustowa doszło do śmiertelnego wypadku. Samochód ciężarowy wjechał na stojącego na prawym pasie forda tranzit i śmiertelnie potrącił dwie osoby. Droga będzie zablokowana do środy wieczorem.

Do wypadku doszło przed południem. Z niewyjaśnionych przyczyn samochód ciężarowy, z rosyjskimi numerami rejestracyjnymi, zjechał na prawy pas.

Na prawym pasie prawdopodobnie były prowadzone prace naprawcze. – Nie wiemy, gdzie w chwili zdarzenia znajdowali się mężczyźni, którzy zginęli. Ustalamy to i przesłuchujemy świadków – podkreśla policjantka.

Policja w Suwałkach apeluje o pomoc do osób, które mogą pomóc w ustaleniu okoliczności i widziały, co zdarzyło się na obwodnicy przez południem.