Podcast Morawieckiego. Pierwszy temat: protest medyków

Jak zaznaczył, w związku z Polskim Ładem chciałby on skupić się na zarobkach, płacy minimalnej oraz sytuacji w polskiej służbie zdrowia. - Nie wszyscy wiedzą, dlaczego państwo powinno ustanawiać płacę minimalną. Można postawić tezę, że o stawkach wynagrodzenia powinny stanowić prawa popytu i podaży, ale mamy do czynienia z wypaczeniem tych relacji i prób wykorzystania roli pracownika wobec kapitału - mówił Morawiecki, który porównał tę sytuację do "wolnej amerykanki".