Podatek cukrowy. Nowy podatek wejdzie w życie od 1 stycznia 2021 roku

Rządzący przekonują, że nowa danina ma na celu zmianę nawyków żywieniowych Polaków, to jednak opłatę będą musieli uiścić producenci stosujący cukier w swoich produktach. Producenci napojów słodzonych od 1 stycznia 2021 roku będą mieli obowiązek odprowadzania tzw. podatku cukrowego.

Newsroom WP

Podatek cukrowy. Co to za opłata?

Podatek cukrowy, czyli dodatkowa opłata od słodzonych napojów i alkoholu sprzedawanego w małych opakowaniach. W skład podatku ma wchodzić opłata stała i zmienna. Opłata stała to 50 grza litr napoju z dodatkiem cukru lub substancji słodzącej, a dodatek to 10 gr za litr napoju z dodatkiem substancji aktywnej. Opłata zmiennato 5 gr za każdy gram cukru powyżej 5 gram/100 ml – w przeliczeniu na litr napoju.