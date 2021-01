Podatek cukrowy. Ceny napojów zwalają z nóg

1 stycznia w życie wszedł tzw. "podatek cukrowy", a więc ustawa regulująca ceny napojów zawierających w sobie cukier. Wzrost cen produktów był zauważalny niemal od razu. Mało kto spodziewał się, że ceny pójdą w górę, aż tak bardzo.

Do tej pory kupno niecałej dwulitrowej butelki Coli oznaczało koszt powyżej 4 złotych. Teraz za tę przyjemność należy zapłacić całe dwa złote więcej. Wzrost ceny dotyczy tak samo platform do zamawiana online jak i sklepów stacjonarnych. Czytelnicy Wirtualnej Polski wysyłają nam zdjęcia nowych etykiet napojów. To nie są pojedyncze przypadki. W całej Polsce ceny słodzonych napojów poszły w górę o około 40 proc.

Powody, dla których rząd zdecydował się na taki krok są dwa. Pierwszy, to próba zmian nawyków żywieniowych Polaków. Według danych GUS za 2019 rok, każdy Polak zjadł ponad 50 kilo cukru, a więc równowartość 28 łyżeczek dziennie.

To prawie dwa razy więcej niż wynika z zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia. Winne takiemu stanu rzeczy są m.in. napoje bogate słodziki. Strategia sztucznego podnoszenia ceny produktu ma na celu to samo, co zwiększanie kwoty akcyzy na wyroby tytoniowe. Wysoka cena papierosów odstrasza nowych konsumentów i powoduje, że z roku na rok palimy coraz mniej.

Efekt nadużywania niezdrowego jedzenia to częste cukrzyce, o których czasem pacjenci nie mają pojęcia. Do tego dochodzi nadwaga, z którą zmaga się coraz więcej Polaków. I tu pierwszy powód wprowadzenia "podatku...", łączy się z drugim. Pomimo swojej potocznej nazwy, "podatek cukrowy" zasili budżet państwa w niewielkim stopniu. Uzyskane z niego pieniądze trafią przede wszystkim do Narodowego Funduszu Zdrowia.

Nowa opłata nie uderza tylko w popularne napoje gazowane, ale także w napoje energetyczne i tzw. małpki czyli małe butelki z mocnym i często wysoce słodzonym alkoholem. Zgodnie z przewidywaniami ustawodawców producenci natychmiast zaczęli przerzucać koszty opodatkowania na klientów, a ceny towarów poszły w górę. Jak donosi portal Money.pl wielu obserwatorów rynku może być zaskoczonym jak bardzo ceny skoczyły wzwyż. Polskie napoje gazowane są obecnie droższe w cenie za litr niż ich odpowiedniki w USA czy w Niemczech.

Podatek cukrowy. Jak działa nowa danina?

Podatek cukrowy składa się z dwóch opłat. Pierwsza z nich, to opłata stała wynosząca 50 groszy za litr napoju, pod warunkiem, że jego zawartość cukru w 100 ml wynosi 5 gram cukru lub jest jej równa. Do tego dochodzi opłata ruchoma w wysokości 5 groszy za każdy gram cukrów powyżej 5 gram w 100 mililitrach. Opłaty stałej nie muszą uiścić ci producenci, którzy produkują napoje na bazie soków owocowych lub warzywnych, pod warunkiem, że sok na bazie owoców lub warzyw stanowi 20 proc. całego napoju.

