"Poczułam, jak zaczyna wypływać ze mnie krew". Polka straciła nogę w Ukrainie

To była ogromna praca i wysiłek wielu ludzi. Z Pawłohradu do granicy jechaliśmy z ratownikami fundacji Humanosh, która pomogła w transporcie. Opiekę nad nami przejęło pogotowie ratunkowe - przy współpracy rządów polskiego i ukraińskiego. Wiele odbyło się ponad naszymi głowami, telefonicznie potwierdzaliśmy, na co się zgadzamy. Jestem ogromnie wdzięczna zaangażowanym osobom, dzięki którym to wszystko mogło się tak szybko wydarzyć.