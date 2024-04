Poczta miała dostać rekompensatę. Duda zablokuje wypłatę?

Andrzej Duda postanowił skierować do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją nowelizacji Prawa pocztowego. Co ciekawe, to właśnie on sam podpisał tę nowelizację kilka tygodni wcześniej. Duda wskazał, że wniosek składa w tzw. trybie kontroli następczej, ponieważ ma pewne wątpliwości.