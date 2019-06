Pociąg potrącił młodą kobietę. Tragedia w Katowicach

Opóźnienia pociągów na trasie Tychy-Katowice. Przez kilka godzin ruch odbywał się jednym torem po tym, jak pociąg śmiertelnie potrącił młodą kobietą. Do tragedii doszło w katowickich Piotrowicach.

Pociąg potrącił młodą kobietę. Wtargnęła na tory

Pasażerowie pociągu zostali przeniesieni do pociągu Kolei Śląskich relacji Katowice-Żywiec. Do godziny 18 ruch odbywał się wahadłowo, jednym torem. Pociągi miały opóźnienia do 40 minut.