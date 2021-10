Pogoda w piątek nie zachwyci. Będzie pochmurnie i deszczowo

Termometry w piątek wskażą maksymalnie od 11 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 13 st. Celsjusza w centrum kraju, na południu oraz zachodzie. Wiatr będzie wiał z kierunku południowo-zachodniego. Będzie silny i umiarkowany i w zależności od obszaru może osiągać prędkość w porywach do 50 km/h, przy czym nad morzem nawet do 70 km/h.