Po awanturze w sali BHP w Gdańsku. Radomir Szumełda pozwał Karola Guzikiewicza.

Działacz KOD Radomir Szumełda postanowił pozwać do sądu wiceszefa stoczniowej "Solidarności" Karola Guzikiewicza. O co chodzi? O szarpaninę w sali BHP w Stoczni Gdańskiej. Zdaniem Szumełdy związkowiec naruszył jego nietykalność.

Pozew to pokłosie awantury, do której doszło podczas spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z mieszkańcami gdańska w sali BHP. Po wystąpieniu premiera Magda Filiks z Komitetu Obrony Demokracji zapytała Mateusza Morawieckiego o osoby niepełnosprawne, które protestują w Sejmie. To wywołało oburzenie zwolenników PiS. "Won", "wynocha", "do domu", "ubeckie metody" - zaczęli krzyczeć do przedstawicieli KOD i Obywateli RP.