Po 80 latach Polacy odwdzięczyli się za czyn "Dobrego Maharadży"

Ignacy Paderewski sąsiadem młodego księcia

Digvijaysinhji był zafascynowany polską kulturą. Dwadzieścia lat wcześniej młody książę mieszkał w Szwajcarii, a jego sąsiadem był Ignacy Paderewski, z którym toczył rozmowy o Polsce. Z jednego z wyjazdów do Londynu przywiózł przetłumaczone na język angielski wydanie "Chłopów" Reymonta, którą to książkę zaliczał do swoich ulubionych. Podobały mu się również polskie tańce i stroje ludowe. W chwili próby dziejowej wiedział, że powinien wyciągnąć pomocną dłoń. Przekonał Izbę Książąt Indyjskich do wsparcia finansowego polskich uchodźców, a sam zaangażował się w budowę ośrodka w jego prywatnej rezydencji Balachadi w Kathiwar.