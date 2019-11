Platforma Obywatelska wybierze kandydata na prezydenta. Padły konkretne daty

- Nominacji kandydata na prezydenta dokona Konwencja Krajowa PO, która zbierze się 14 grudnia - powiedział rzecznik PO Jan Grabiec. Zanim do tego dojdzie mają się odbyć prezydenckie prawybory. Z kolei Borys Budka otrzymał rekomendację na szefa klubu parlamentarnego.

- Jeśli chodzi o termin kandydatów do nominacji, kandydaci mogą zostać zgłoszeni do 19 listopada – dodał.

To jednak nie wszystko. – Zarząd krajowy rekomendował powołanie na szefa klubu PO-KO Borysa Budkę. W tej samej uchwale zarząd rekomenduje, by wicemarszałkiem Sejmu z ramienia PO-KO była Małgorzata Kidawa-Błońska – zaznaczył rzecznik PO.

Głos zabrała sama zainteresowana, która zgłasza się do prawyborów. - Nie jestem rozczarowana. To nie są prawybory, tylko droga do wyłonienia kandydata. Ja się zadeklarowałam dużo wcześniej. Jest kalendarz. Mam nadzieję, że ktoś się zgłosi, że jesteśmy partią ludzi mądrych, kreatywnych i na pewno będę miała kontrkandydata, ale to mnie cieszy - oceniła Kidawa-Błońska po posiedzeniu zarządu.