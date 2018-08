Płaca minimalna 2019. Ile na rękę za godzinę? Ile na umowie o dzieło lub zlecenie?

Płaca minimalna 2019 – od 1 stycznie 2019 roku zarobki będą wyższe. Zobacz, ile wynosić będą zarobi na rękę za godzinę, na umowie zlecenie i o dzieło.

Płaca minimalna 2019

Wiemy, że w roku 2019 płaca minimalna wzrośnie od 1 stycznia o ponad 100 zł. Będziemy zarabiać więcej zarówno za godzinę na rękę, na etacie oraz umowa o zlecenie i dzieło. Minister pracy Elżbieta Rafalska dąży do tego, żeby od 1 stycznia 2019 roku płaca minimalna wzrosła o 150 zł, a stawka godzinowa podniosła się z 13,7 zł do 14,7 zł. Wiadomo jednak, że rząd nie porozumiał się jeszcze w ramach komisji trójstronnej ani z pracodawcami, ani ze związkowcami, a to właśnie do nie będzie należeć ostatnie słowo.