Plac Zamkowy zarezerwowany do 2021 roku. Jest zgoda na kolejną cykliczną manifestację

Przez najbliższe 3 lata, w dniu rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, plac Zamkowy w Warszawie zarezerwowany będzie dla organizacji związanych z PiS: m.in. Reduty Dobrego Imienia, założonej przez Macieja Świrskiego, i stowarzyszenia senatora PiS Jana Żaryna.

Kto złożył wniosek? Nie wiadomo. Jednak zgodnie z prawem, zezwolenie na zgromadzenie cykliczne może dostać tylko ktoś, kto w tym samym miejscu, co najmniej od trzech lat, organizował takie same wydarzenia. A wnioskodawca wskazał, że w latach 2015-17 był organizatorem zgromadzeń, które odbywały się 1 sierpnia na placu Zamkowym i „których cel pozostawał tożsamy z tym wskazanym we wniosku”. Potwierdziły to - jak wynika z pisma wojewody - Komenda Stołeczna Policji oraz Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w Warszawie.