PiS zamówiło za dużo laptopów. Jest pomysł co z nimi zrobić

- To wciąż dobry technologicznie sprzęt. Przecież dziś nikt nie kupuje laptopa na rok. Zależy nam, żeby mogły one trafić do szkół, do placówek oświatowych, które wykorzystają ten sprzęt do swojej działalności edukacyjnej. Proces legislacyjny planujemy zamknąć w czwartym kwartale tego roku - przekazał Marek Gieorgica.