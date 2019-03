PiS publikuje nowy spot wyborczy. Uderza w opozycję

Na dwa miesiące przed wyborami do Parlamentu Europejskiego partia Jarosława Kaczyńskiego publikuje kolejne wideo. W materiale zawarte są wypowiedzi polityków Koalicji Europejskiej. Podczas środowej prezentacji spotu obecna była wicepremier ds. społecznych Beata Szydło.



"Po raz kolejny z całą mocną gwarantuje. Nic co przyznane, nie będzie odebrane" - od tej wypowiedzi Grzegorza Schetyny z sobotniej konwencji rozpoczyna się klip.

"Buta" i ACTA2

- Jednego dnia obiecują, że będą kontynuować programy społeczne rządu PiS (...) a po kilkudziesięciu godzinach mnożą trudności i zaprzeczają. To cała prawda o Koalicji Europejskiej - mówiła podczas konferencji Beata Szydło. Wicepremier wspominała także o "arogancji i bucie" liderów KE nawiązując do wypowiedzi Marka Belki. Były premier w środę podczas wywiadu w Polsat News stwierdził, że jedna z obietnic Prawa i Sprawiedliwości to "ochłap".