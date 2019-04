PiS publikuje billboard na wybory do PE. Opozycja atakuje

Opozycja atakuje PiS za "ucieczkę do Brukseli". Z Nowogrodzkiej ruszyła akcja billboardowa. Mamy spot. Jednocześnie sześć tygodni przed wyborami do Parlamentu Europejskiego PiS prezentuje pierwszy oficjalny billboard wyborczy. Hasło przewodnie brzmi: "Prawo do europejskiego poziomu życia".

Koalicja Europejska atakuje PiS (KE)

300POLITYKA jako pierwsza publikuje billboard, który dziś w okolicach południa oficjalnie zaprezentuje szef sztabu wyborczego PiS Tomasz Poręba.

Jeden ze sztabowców PiS tłumaczy, że Polacy oczekują od rządu europejskiego poziomu życia. - Jesteśmy w tym wiarygodni, bo za rządów PiS zwiększył się poziom życia w Polsce - przekonuje.

W weekend PiS zaprezentował także spot wyborczy do Europarlamentu. - W krajach, w których wprowadzono euro nastąpił wyraźny wzrost cen. Skorzystały na tym tylko kraje silne. PO mówiąc o wprowadzeniu euro, nie liczy się z tym, jakie to będzie miało konsekwencje dla kieszeni Polaków - mówił Europoseł PiS Ryszard Czarnecki podczas konferencji prasowej.

KE publikuje spot i rusza z akcją billboardową Jednocześnie opozycja atakuje rząd za "ucieczkę do Brukseli" i odpowiada PiS filmem, prezentującym ministrów partii rządzącej, którzy startują do PE. "Czołowi politycy PiS uciekają przed odpowiedzialnością za sytuację w Polsce! Nie pozwól im na to!" - alarmuje KE.

PO-KO przygotowała także billboardy, na których umieszczono zdjęcia kandydatów PiS w wyborach do PE z podpisami: "Uwaga ucieka do Brukseli”.

