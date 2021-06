Pirat drogowy na S3. Marszałek Geblewicz mógł doprowadzić do tragedii?

"Na naszą skrzynkę trafiło takie oto nagranie z drogi S3 kolo Klinisk Wielkich. Pokazuje lekceważący stosunek kierowcy osobówki do przepisów ruchu ale i do bezpieczeństwa. Kierowca osobówki swoim zachowaniem mógł doprowadzić to tragedii, dobrze że ruch był niewielki" - piszą autorzy popularnej na Facebooku strony "Buractwo Drogowe Powiat Goleniów" ukazującej wykroczenia drogowe na terenie powiatu goleniowskiego.