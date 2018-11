Piotrków Trybunalski zostanie jednak zawierzony Maryi Królowej Polski. Większość radnych była za

13 z 17 radnych Piotrkowa Trybunalskiego zagłosowało dziś za zawierzeniem miasta Najświętszej Maryi Pannie Królowej Polski. Dwóch radnych było przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu. - To nie dublowanie, a ponowienie - mówił przedstawiciel ruchów religijnych.

- Dlaczego piotrkowskie katolickie stowarzyszenia postanowiły zainicjować zawierzenie królowej polski? Patrzenie dzisiaj na nasze miasto i ojczyznę nasuwa przykre wnioski. Pełno zła nieszczęść i niesprawiedliwości, przykrych relacji i braku szacunku z różnych stron. Widzimy wiele podziałów, w świecie wybucha coraz więcej konfliktów społecznych i zbrojnych. Jak widać ludzkie starania nie wystarczają. To zainspirowało nas do podjęcia działań do zawierzenia miasta Niepokalanemu Sercu Najświętsze Maryi Panny Królowej Polski - dodał Jacek Tworkowski.

"Nie ma dublowania, tylko ponowienie"

- Rozmawiałem z ojcem Gracjanem. Powiedział, że został zaskoczony przez redaktorkę, nie znał sprawy bliżej i myślał, że to, co my robimy, to jest dublowanie czegoś, co już parę lat temu zostało uczynione. Porozmawialiśmy i wyjaśniło się, że przecież co jakiś czas przypominamy sobie jak trzeba starać się o dobre rzeczy. Ma to uzasadnienie jak słabnie nasza dobra wola, pracowitość czy inne obowiązki. Dlatego ponawiamy modlitwy, prośby i zawierzenia. Tak samo robimy tutaj - wyjaśnił Tworkowski.