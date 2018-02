Piłkarz został nagrany w samolocie. To, co zrobił rozwścieczyło setki internautów

Choć w Rosji nie brakuje ludzi żyjących poniżej granicy ubóstwa, nie każdy potrafi szanować pieniądze. Film z udziałem młodego piłkarza wyświetliło już kilkadziesiąt tysięcy osób. - Należałoby tego chłopaka wytargać za uszy - powiedział jeden z głównych organizatorów Mistrzostw Świata w Rosji.

Stanislav Manayev ma zaledwie 19-lat i należy do rosyjskiego klubu sportowego FC Tosno. Chłopak został nagrany podczas podróży samolotem z kolegą z drużyny. Na filmie widać Stanislava, który pociąga nosem i prosi znajomego o coś, w co mógłby wytrzeć nos. Ten rozkłada przez nim wachlarz banknotów, każdy o wartości 500 rubli (ok. 250 zł). Stanislav długo się nie zastanawia, bierze jeden z nich i wyciera nos.