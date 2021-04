Piła. 15-latek nożem zaatakował mężczyznę. Chciał zmylić policję

Piła. 41-latek został zaatakowany nożem przez 15-latka. Mężczyzna schodził do piwnicy, gdy zaczepiła go grupa młodzieży. Zaczęło się od słownych zaczepek ze strony młodych osób. Następnie doszło do awantury i ataku przy użyciu noża.

Piła. Policja zatrzymała 15-latka, który dźgnął nożem 41-latka Źródło: Getty Images