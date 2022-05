Pijany ksiądz odprawiał pogrzeb. Miał 2,7 promila

Będzie oświadczenie kurii

"Gazeta Wyborcza" dodzwoniła do ks. kan. Marka Kozicy, proboszcza parafii w Żegocinie i równocześnie dziekana dekanatu czermińskiego, któremu podlega Kotlin. Ksiądz powiedział, że "to nie jest temat do rozmów". - Współczujcie księdzu, współczujcie człowiekowi, jeśli ma problem, nie niszczcie go. Dajcie, żeby to rozwiązać tak jak powinno być rozwiązane - powiedział w czasie rozmowy z "Wyborczą". - To nie jest moja sprawa, żebym ja osądzał tego człowieka - dodał.