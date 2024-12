Pieniądze dla ośrodków innowacji

Materiał powstał we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego

Przedsiębiorcy będący na różnym etapie rozwoju potrzebują zróżnicowanych usług. Dlatego ośrodki innowacji mogą działać m.in. w obszarze inkubacji nowych pomysłów, doradztwa innowacyjnego, pośrednictwa w poszukiwaniu rozwiązań, udostępniania infrastruktury, transferu technologii z sektora nauki czy wsparcia wdrożeniowego. Usługi powinny wspierać działalność badawczo-rozwojową lub innowacyjną firm, w szczególności małych i średnich. We wszystkich tych działaniach instytucje otoczenia biznesu mogą uzyskać wsparcie z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki .

Dofinansowanie na świadczenie usług dla biznesu mogą otrzymać tylko ośrodki innowacji spełniające wymagane warunki. Dlatego jeszcze przed złożeniem wniosku muszą przejść proces akredytacji. Zajmuje się nim Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Zgłoszenia indywidualnych instytucji były przyjmowane w lipcu, a aplikacje związków kilku organizacji we wrześniu i październiku. Trwa ocena wniosków, a wszystkie ośrodki innowacji są indywidualnie informowane o jej wynikach.

Uzyskanie akredytacji to pierwsza faza. Po jej zakończeniu można wnioskować o fundusze unijne. Konkursy prowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Nabór wniosków dla indywidualnych ośrodków innowacji trwa do końca stycznia 2025 r. Można wnioskować o maksymalnie 5 mln zł. Pieniądze mogą zostać przeznaczone na budowę potencjału ośrodka innowacji poprzez rozwój oferty usług proinnowacyjnych. Sfinansować można zakup sprzętu, oprogramowania, usługi doradców i ekspertów, szkolenia czy członkostwo w różnych sieciach. W grę mogą wchodzić też działania komunikacyjne, platformy cyfrowe i tworzenie baz danych.

Konsorcja instytucji otoczenia biznesu mogą wnioskować w bardzo podobnym konkursie. Nabór wniosków trwa do 6 lutego 2025 r. Zasady starania się o fundusze są takie same. Zmieniają się jedynie kwoty. Ponieważ potrzeby związku kilku ośrodków innowacji są większe, to mogą otrzymać aż 10 mln zł. Konsorcja powinny budować wspólną, spójną ofertę usług proinnowacyjnych dla firm.