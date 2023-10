PGE zakończyła budowę I etapu jednej z największych farm fotowoltaicznych w Polsce

"Otwieramy dziś pierwszy etap jednej z największych elektrowni fotowoltaicznych w Polsce - PV Jeziórko, o mocy 50 MW. Pozwoli ona zasilić w energię elektryczną blisko 24 tysięcy gospodarstw domowych. W przyszłym roku rozbudujemy tę elektrownię do mocy zainstalowanej 100 MW, a docelowo osiągnie ona moc blisko 220 MW i zapewni dostawy zielonej energii do ok. 125 tysięcy gospodarstw domowych" – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.