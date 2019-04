Pensje w BFG. Zdzisław Sokal zarabiał lepiej niż prezes NBP Adam Glapiński

69 204,11 zł – tyle miesięcznie zarabiał w 2018 roku prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Zdzisław Sokal. Ten sam, który według prezesa Getin Banku Leszka Czarneckiego był kluczową osobą w układzie, jaki miał zaproponować mu Marek Chrzanowski, były szef KNF.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) to instytucja, która ma za zadanie dbać o nasze depozyty w bankach i SKOK-ach do kwoty 100 tys. euro. Gdyby któraś z instytucji miała problem, to środki do tej kwoty odzyskamy w ramach gwarancji.

- Między nami, to Zdzisław ma swój plan, który wygląda w ten sposób, że on uważa, że Getin powinien upaść i za złotówkę zostać przejęty przez jeden z tych dużych banków i on chciałby dokapitalizować to kwotą dwóch miliardów złotych - mówi na taśmach Marek Chrzanowski. Były szef Komisji Nadzoru Finansowego ma dzisiaj prokuratorskie zarzuty, spędził dwa miesiące w areszcie. Sokal w kwietniu tego roku przestał być szefem BFG. Zastąpił go Mirosław Panek.