PEDIGREE® wspiera psich opiekunów w potrzebie

- W ostatnich miesiącach, ze względu na m.in. trudne inflacyjne czasy, obserwujemy niestety zmniejszoną liczbę adopcji zwierząt oraz zwiększona skalę oddawania czworonogów do schronisk. Nie brakuje też opiekunów, którzy otwarcie zwracają się do nas po wsparcie. Działania statutowe TOZ to nie tylko opieka nad bezdomnymi zwierzętami, ale także właśnie pomoc opiekunom zwierząt, którzy znaleźli się w potrzebie. Dlatego cieszy nas, że dzięki programowi PEDIGREE® Relief Fund prowadzonemu wspólnie z Mars Polska, będziemy mogli pomóc jeszcze większej liczbie osób – mówi Nelly Bieniek, Prezes Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce.