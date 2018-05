Pchnął chłopca na ruchomych schodach. Dziecko złamało sobie nos

Do zdarzenia doszło w kwietniu w warszawskim metrze. Mały Jaś pchnięty na ruchomych schodach przez biegnącego mężczyznę spadł z nich łamiąc sobie nos. Matka chłopca zamieściła post na Facebooku, w którym prosi o pomoc w ustaleniu sprawcy wypadku.

Według Pauliny Banasiak, mamy małego Jasia do wypadku doszło 26 kwietnia 2018r. około 15. Chłopiec razem z babcią podróżował metrem do stacji metro Centrum. Po wyjściu z metra udali się do wyjścia w stronę Alej Jerozolimskich na tzw. „Patelnię”.