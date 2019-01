Paweł Adamowicz raniony nożem. Główny hejter WOŚP obwinia Owsiaka

Piotr Wielgucki znany także jako bloger Matka Kurka od lat walczy z WOŚP. Po ataku na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza wskazał Jurka Owsiaka jako winnego napaści na samorządowca.,

Paweł Adamowicz został raniony nożem na scenie w Gdańsku w czasie 27. Finału WOŚP . Do ataku na Owsiaka natychmiast przystąpił Piotr Wielgucki. "Co roku hejter Owsiak szczuje ludzi przeciw sobie, co roku 'dam dwa razy więcej, żeby PiS-dzielców szlag trafił'. Twój owoc w Gdańsku promotorze Ruchu Wypier...nia Krystyny Pawłowicz w Kosmos, twój owoc!" – napisał na Twitterze.

I dodaje: "Minęło 14 minut!!!! I co robi Owsiak? Drze mordę zgodnie z przepowiednią 'od 3 lat DZIKI KRAJ..' Znam go na pamięć! To twoje dzieło Owsiak, ten bandycki atak w Gdańsku to jest twoja pieczęć - Ruch Wypier…nia Krystyny Pawłowicz w Kosmos. Jesteś zerem Owsiak, absolutnym zerem".

Prezydent Gdyni Wojciech szczurek wydał pecjalne oświadczenie po ataku na Pawła Adamowicza. "Atmosfera politycznej nienawiści i narastających podziałów, poczatkowo politycznych, a teraz już po prosru społecznych, towarzyszy nam od dawna. W zasadzie przyzwyczailiśmy sie do życia w atmosferze oszczerstw, podejrzeń i słabo lub wcale nie skrywanej nienawiści, jakby to była norma, a nie patologia. Dzisiejsze niewiarygone, dramatyczne wydarzenie pokazuje az nazbvyt dobitnie, dokąd nas to doprowadziło i jak zmieniło świat, który nas otacza. Napastnik próbował pozbawić zycia Pana Prezydenta w czasie wydarzenia, które od niemal 30 lat było symbolem wspólnoty Polaków. Apeluję do polityków, liderów, do wszystkich obywateli o zero tolerancji dla nienawiści w zyciu publicznym. Jeśli konsekwentnie wdrożymy taką zasadę, może uda się naprawić to, co w naszym społeczeństwie zostało zdemolowane."