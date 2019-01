Patryk Niekłań walczy o powrót do normalności. Finalista "Mam Talent" w stanie ciężkim przebywa w klinice "Budzik dla dorosłych"

Patryk Niekłań otwiera oczy i porusza kończynami, ale nie kontaktuje się z otoczeniem. Rehabilitacja i leczenie finalisty „Mam Talent” jest bardzo kosztowna, a rodzina prosi fanów artysty o wsparcie.

Patryk Niekłań – finalista „Mam Talent” walczy o normalne życie

Patryk Niekłań, który w 11. edycji „Mam Talent” zajął trzecie miejsce nie mógł długo cieszyć się ogromnym sukcesem. 4 grudnia, dzień po pamiętnym finale „Mam Talent”, kiedy Patryk Niekłań wracał z Warszawy do rodzinnych Starachowic, brał udział w wypadku samochodowym. Prowadzone przez niego auto uderzyło w drzewo. Akrobata był uwięziony w pojeździe. Na zewnątrz wydobyli go strażacy. Patryk Niekłań trafił w stanie ciężkim do szpitala, gdzie lekarze stoczyli trudną walkę o jego życie. Kiedy jego stan uległ poprawie podjęto decyzję o przetransportowaniu go do Kliniki "Budzik dla dorosłych" Szpitala Uniwersyteckiego w Olsztynie.