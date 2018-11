Paraliż w sądach. Pracownicy szykują się do protestu

Zarabiają za mało, są sfrustrowani, a obietnice ministerstwa ich nie przekonują. Pracownicy sądów zachęceni ostatnimi protestami policjantów postanowili wziąć sprawy w swoje ręce. 10 grudnia mają zacząć swoją akcję protestacyjną, która potrwa dwa tygodnie.

"Zaczynamy 10-go co najmniej do 21-go. Mam nadzieję, że pismo naszego pożal się Boże ministra wszystkim podniosło ciśnienie jak mi i wszyscy zadbamy w odpowiedni sposób o swoje zdrowie…" - apel wystosowany przez pracownika sądu o takiej treści krąży w sieci od środy. Screen z tego wpisu zamieszczonego na Facebooku otrzymaliśmy przez zgłoszenie na dziejesie.wp.pl .

"Godne wynagradzanie"

We wpisie mowa o liście ministra Zbigniewa Ziobry, który został tego dnia wysłany do pracowników sądów powszechnych . Minister zapewnia w nim, że jednym z jego priorytetów jest "zapewnienie godnego wynagradzania pracowników sądów".

Chcą konkretów

"Tyramy za grosze, a o zdrowie dbać trzeba, każdy zapewne na coś choruje. Tylko człowiek obowiązkowy i pracę nad zdrowie przedkłada" - stwierdza kolejny pracownik sądu. "Nie mam nic do stracenia, a życie z samymi wyrzeczeniami mi nie odpowiada. Mam dosyć życia za pożyczone albo proszenia się rodziny o pomoc, bo nie wyrabiam. W tym miesiącu zachorowałam i to co mama dała mi na jedzenie to wydałam na leki i znów musiałam się prosić o pomoc kogoś innego, bo aż mi wstyd znów prosić rodzinę... Ilu z nas ma podobne sytuacje? Ilu z nas ma dzieci, rodziny, ilu z nas samotnie wychowuje dzieci, albo tak wyszło, że żyje samotnie (tak jak ja) i musi sobie odejmować? Coś trzeba z tym zrobić" - informuje inny.