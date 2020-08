Papież pomoże Libanowi. Pieniądze dla poszkodowanych

Papież Franciszek przekazał 250 tysięcy euro dla ofiar eksplozji w Bejrucie. Do wybuchu doszło we wtorek. Zginęło w nim co najmniej 157 osób, a około 5 tysięcy jest rannych.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Papież przekazał 250 tysięcy euro na pomoc Libanowi (East News, Fot: Zuma, Evandro Inetti )