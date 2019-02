Papież Franciszek odwiedza Zjednoczone Emiraty Arabskie. Historyczna pielgrzymka ponad podziałami religijnymi i kulturowymi

Papież Franciszek w niedzielny wieczór przyleciał do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Podczas swojej wizyty papież spotka się z wiernymi, a także nawiąże dialog między wieloma religiami.

Papież Franciszek zaproszony przez Zjednoczone Emiraty Arabskie

Franciszek jako pierwszy papież w historii odwiedzi Zjednoczone Emiraty Arabskie . Dotychczas sztuka ta nie udała się żadnemu z jego poprzedników. Do Abu Zabi papież Franciszek przybył na zaproszenie tamtejszego następcy tronu, księcia Muhammada ibn Zayeda an-Nahajana. W trakcie pobytu Głowy Kościoła w Zjednoczonych Emiratach Arabskich odbędzie się spotkanie „Międzyludzkie braterstwo”, podczas którego spotkają się przedstawiciele wielu religii. Motywem przewodnim pielgrzymki papieża Franciszka będą słowa „Uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju” zaczerpnięte z pierwszego wersu Modlitwy św. Franciszka z Asyżu .

Chrześcijanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich stanowią około 10 proc. populacji. Pośród nich 750 tys. to katolicy. Większość z nich to emigranci, którzy w ramach poszukiwania lepszych warunków ekonomicznych przybyli do Zjednoczonych Emiratów Arabskich głównie z Filipin i Indii.